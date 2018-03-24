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CNN: совет нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов
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CNN: совет нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов 

Газета.Ru 7 часов назад
Совет национальной безопасности США дал рекомендацию президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Сообщается, что в рекомендации не говорится, скольким российским дипломатам стоит покинуть США — это число совет назовет позднее. Также известно, что Трамп уже знаком с рекомендациями и в данный момент их обдумывает. Источник заявил, что президент примет решение по ним в скором времени.
Ранее и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт заявила, что заявления России по делу Скрипаля нелепы.
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 Ещё 18 источников 
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