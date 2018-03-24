CNN: совет нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов

Сообщается, что в рекомендации не говорится, скольким российским дипломатам стоит покинуть США — это число совет назовет позднее. Также известно, что Трамп уже знаком с рекомендациями и в данный момент их обдумывает. Источник заявил, что президент примет решение по ним в скором времени.