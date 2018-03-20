Самолет с высланными из Лондона российскими дипломатами прибыл в Москву

ВНУКОВО , 20 мар — РИА Новости . Самолет с российскими дипломатами, высланными из Лондона, прибыл в столичный аэропорт «Внуково-2», передает корреспондент РИА Новости.

Самолёт ожидают несколько съёмочных групп телеканалов, журналисты, а также микроавтобусы специального лётного авиаотряда «Россия».

Днем во вторник 23 российских дипломата с семьями — всего около 80 человек — покинули Лондон. Самолет с ними провожал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко . Он заявил журналистам в аэропорту Стэнстед, что спокоен за будущее высланных из Великобритании российских дипломатов.

"Все продолжат свою карьеру… Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве , а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах. Так что это дело совершенно нормальное, житейское", — сказал посол.

"Я должен сказать, что настроение у всех очень хорошее. Единственное, конечно, по поводу чего люди беспокоились, — это как детишки закончат школу. Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке", — добавил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.