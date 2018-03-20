Володин назвал факторы поддержки Путина на выборах

Широкая поддержка кандидатуры Владимира Путина на выборах главы государства связана с тем, что граждане России объединились и видят, что уже сделано в интересах страны и что ещё может быть сделано в будущем.

По словам политика, подобная поддержка со стороны избирателей — «это взгляд в будущее с учётом настоящего и прошлого», поскольку, как подчеркнул Володин, невозможно поддержать только перспективные планы, но важно понимать, что все предлагаемые реформы имеют прочный фундамент, заложенный в предшествующем периоде развития.

Это обстоятельство, по словам Володина, оценили и проживающие за рубежом россияне, которые зачастую выстраивались в очередь к избирательным участкам, чтобы осуществить своё право проголосовать на выборах.

Спикер Госдумы также отметил, что на аналогичный вопрос одному из швейцарских телеканалов о популярности Владимира Путина, следует спрашивать не о том, почему на Западе у политиков и глав государств зачастую там такой же популярности, а почему там нет политика, который способен что-либо изменить в развитии страны.

Граждане России поддержали Владимира Путина, чувствуя, что действующий Президент действительно способен реализовать все взятые обязательства.

Комментируя цифры по явке, Вячеслав Володин подчеркнул, что цифры на уровне порядка 67 процентов пришедших на избирательные участки говорят о том, что Владимир Путин предложил реальную программу по повышению качества жизни, которая имеет под собой основания, и всё это не может не волновать людей.

Явка на выборах 18 марта, как заявил политик, основывается на том, что у граждан России «было, за кого голосовать».