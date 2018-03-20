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Латвия готова принять у себя закрытый в России Британский совет
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Латвия готова принять у себя закрытый в России Британский совет 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Латвия готова принять у себя Британский совет, закрытый в РФ в качестве одной из мер на высылку российских дипломатов из Великобритании. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Кроме того, по его словам, страна также готова принять и российскую редакцию радиостанции ВВС в случае обострения конфликта между Лондоном и Москвой.
Ранее Ринкевич поддержал британское правительство в ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на полное отсутствие доказательств причастности России к этому делу.
«Это преступление является серьёзным нарушением международных норм и права. Латвия полностью поддерживает своих партнеров в Соединённом Королевстве, а также доверяет правительству Британии и способностям его экспертов провести тщательное расследование», — заявил министр.
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