Латвия готова принять у себя закрытый в России Британский совет

Латвия готова принять у себя Британский совет, закрытый в РФ в качестве одной из мер на высылку российских дипломатов из Великобритании . Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Кроме того, по его словам, страна также готова принять и российскую редакцию радиостанции ВВС в случае обострения конфликта между Лондоном и Москвой

Ранее Ринкевич поддержал британское правительство в ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , несмотря на полное отсутствие доказательств причастности России к этому делу.

«Это преступление является серьёзным нарушением международных норм и права. Латвия полностью поддерживает своих партнеров в Соединённом Королевстве, а также доверяет правительству Британии и способностям его экспертов провести тщательное расследование», — заявил министр.