МВД США: Россия не повлияла на исход американских выборов в 2016 году

"Мы знаем, что российские субъекты в 2016 году действовали против избирательных систем штатов, однако у нас нет доказательств того, что исход как-либо изменился в результате их попыток. Тем не менее угроза вмешательства сохраняется, и мы признаем, что промежуточные выборы в 2018 году и выборы в будущем — это потенциальные цели для хакерских атак со стороны России", — сказала она.