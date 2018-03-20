Защитим НАТО! МИД Польши увидел в деле Скрипаля «российский милитаризм»

МИД Польши без тени сомнения присоединился к голословным истерикам Лондона и ряда глав МИД европейских государств.

«Мы разделяем оценку Великобритании , НАТО и министров иностранных дел ЕС об ответственности России за это нападение, и мы оставляем за собой право принимать любые меры, которые защитят общества Североатлантического альянса от российского милитаризма», — заявили в польском дипломатическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальная Варшава заявляла, что готова из-за дела Скрипаля выслать из страны российских дипломатов.

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Напомним, до сих пор Лондон не представил ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери, произошедшего в британском городе Солсбери 4 марта.

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