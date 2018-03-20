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Защитим НАТО! МИД Польши увидел в деле Скрипаля «российский милитаризм»
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Защитим НАТО! МИД Польши увидел в деле Скрипаля «российский милитаризм» 

ИА Regnum 4 часа назад
Варшава готова принять все меры для защиты НАТО от росссийского милитаризма, заявили в МИД Польши, комментируя отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает 20 марта агентство RT.
МИД Польши без тени сомнения присоединился к голословным истерикам Лондона и ряда глав МИД европейских государств.
«Мы разделяем оценку Великобритании, НАТО и министров иностранных дел ЕС об ответственности России за это нападение, и мы оставляем за собой право принимать любые меры, которые защитят общества Североатлантического альянса от российского милитаризма», — заявили в польском дипломатическом ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальная Варшава заявляла, что готова из-за дела Скрипаля выслать из страны российских дипломатов.
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Напомним, до сих пор Лондон не представил ни одного доказательства причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери, произошедшего в британском городе Солсбери 4 марта.
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