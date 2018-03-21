МИД: Россия никого и ни в чем не обвиняет в деле Скрипаля

"Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — сказал Ермаков.

Он отметил, что Москва ведет расследование по делу Скрипаля, фиксируя все детали.

"Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — заявил Ермаков.

Ранее в МИД России заявили, что в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик.