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МИД: Россия никого и ни в чем не обвиняет в деле Скрипаля
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МИД: Россия никого и ни в чем не обвиняет в деле Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона никого и ни в чем не обвиняет по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом он заявил в ходе брифинга, транслируемого телеканалом «Россия 24».
"Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — сказал Ермаков.
Он отметил, что Москва ведет расследование по делу Скрипаля, фиксируя все детали.
"Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — заявил Ермаков.
Ранее в МИД России заявили, что в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик.
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