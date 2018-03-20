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Рябков пожалел Великобританию
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Рябков: Москве жаль Великобританию, которая вместо сотрудничества с РФ поливает ее грязью 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москве жаль Великобританию, которая опустилась до того, чтобы поливать Россию грязью вместо того, чтобы сотрудничать по расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с депутатами внутрифракционной группы "Единой России" Адальби Шхагошева.
"Если они хотят реального урегулирования этой трагической ситуации, они должны вступить в контакт и сотрудничать с нами на двусторонней основе или в ОЗХО. Вместо этого они просто поливают нас грязью. Великая страна, которая опустилась до таких приемов, вызывает только жалость", — подчеркнул дипломат.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких— либо доказательств не представили. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту.
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