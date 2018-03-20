Рябков пожалел Великобританию

Рябков: Москве жаль Великобританию, которая вместо сотрудничества с РФ поливает ее грязью

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких— либо доказательств не представили. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту.