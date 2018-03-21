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Захарова назвала статью Джонсона «новой порцией фейков»
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Захарова назвала статью Джонсона «новой порцией фейков» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на статью главы британского МИДа Бориса Джонсона, в которой он увидел взаимосвязь между президентскими выборами в России и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она написала в своем фейсбуке.
По ее словам, за счет новой порции фейков и нападок в адрес России Великобритания пытается спасти честь премьер-министра Терезы Мэй, придумать «мотив» для российской стороны и заглушить звучащий из Москвы призыв предоставить все данные по делу Скрипаля для начала совместного расследования.
"Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать", — написала Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась.
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