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Уверенная победа Путина: при неограниченных полномочиях стабильность невозможна
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Уверенная победа Путина: при неограниченных полномочиях стабильность невозможна 

ИноСМИ 5 часов назад
Фото: ИноСМИ
Находясь в конфронтации с Западом, который усиливает санкции против России, невозможно выйти из экономического кризиса и стабилизировать условия жизни. Сколько еще Путин будет придерживаться жесткого курса?
В ходе президентских выборов в России был переизбран президент Путин. Это его четвертый срок с 2000 года, когда он впервые был избран президентом. Включая должность премьер-министра, власть в руках Путина будет находиться 24 года.
За Путина проголосовало более 70% россиян. Путин одержал уверенную победу при помощи деспотичных методов: он не признал выдвижение политического оппонента, а также мобилизовал правительственные СМИ и государственные корпорации. Путин назвал победу проявлением народного доверия и желания, а также призвал к единению.
Вызывает опасения, что доверие, оказанное электоратом, повысит риск того, что Путин продолжит придерживаться жесткого дипломатического курса.
Выборы были проведены 18 марта в день, когда четыре года назад Россия аннексировала Крым. Очевидно намерение Путина подогреть патриотизм, чтобы он привел к поддержке граждан.
Нельзя не отметить, что Путин позиционирует изменение статуса-кво при помощи силы, что дестабилизировало мировой порядок, в качестве достижения властей и использует это на выборах.
Противостояние с Западом в разгар выборов возросло на порядок.
Бывший российский разведчик и его дочь, переехавшие в Великобританию, потеряли сознание в результате контакта с подозрительным веществом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что при покушении было использовано нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР. Отметив причастность России, она выслала российских дипломатов и пошла на другие шаги.
Главы США, Германии и Франции в один голос раскритиковали Россию не просто так. Администрация Трампа впервые ввела санкции в связи с тем, что в 2016 году российские хакеры вмешались в выборы американского президента.
Санкции, введенные после аннексии Крыма, нанесли удар по российской экономике, зависящей от энергоресурсов. Россияне недовольны низкими темпами роста и социальным расслоением.
Путин намерен противостоять США при помощи укрепления ядерной мощи, однако ему будет непросто поддерживать свои позиции только за счет демонстрации «сильной России».
Для Японии главной дипломатической проблемой, связанной с Россией, являются «северные территории».
Чтобы сдержать американские войска, базирующиеся в Японии и Южной Корее, Путин разместил на Кунашире и Итурупе противокорабельные ракеты. «Если передать острова, существует возможность, что на них появятся американские войска», — подчеркивает он. Нет сомнений в том, что обострение российско-американской конфронтации отражается на территориальной проблеме.
В мае премьер-министр Японии посетит Россию, где проведет 21-ую встречу с Путиным. Главы России и Японии договорились вести на четырех островах совместную хозяйственную деятельность.
Премьеру Абэ следует доходчиво объяснить суть экономического сотрудничества с Японией и добиться развития переговоров.
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