«Россияне по-хорошему разозлились»: названа основная причина победы Путина

В ходе выборов главы государства Владимиру Путину удалось набрать рекордное количество голосов по сравнению с прошлыми президентскими кампаниями, в которых он принимал участие. Напомним, что в 2018 году за Путина, согласно последним данным Центризбиркома, проголосовало 76,69% избирателей, в 2012 — 63,6%, в 2004 — 71,31%, а в 2000 году — 52,9%.

Основная причина такого успеха — способность Владимира Путина гарантировать России стабильность и величие, уверен политтехнолог Олег Матвейчев

Никто из его соперников — даже кандидаты-патриоты Владимир Жириновский Сергей Бабурин — не мог гарантировать, что с приходом к власти сможет сдержать внутриполитические противоречия, что страны в конечном итоге не пойдет вразнос. Кроме того, Путин — это гарант развития. Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял. Может быть, кому-то покажется, что страна развивается медленно, но во всяком случае развитие есть.

«И наконец Владимир Путин — гарант величия государства. Он обладает колоссальным опытом по выстраиванию коалиций с крупнейшими игроками нашей планеты, с теми же странами БРИКС , а еще, благодаря его политической воле, Россия в 2014 году воссоединилась с Республикой Крым », — пояснил эксперт в комментарии «Ридусу»

Немаловажную роль в процессе переизбрания Путина на новый срок сыграло и обострение отношений России с ведущими державами Запада, добавил Матвейчев.

«Народ наш по-хорошему разозлился, и поэтому многие наши сограждане решили пойти и проголосовать за Путина. Просто, как говорится, назло нашим западным партнерам, которые так несправедливо и по хамски позволяют себе обращаться с Россией», — заключил собеседник издания.

«Если голосовать не за Путина, то за кого в таком случае нормальному человеку голосовать?» — высказалась в свою очередь политолог Анна Федорова

Кандидат номер два у нас мутный миллионер Павел Грудинин , который убегает с дебатов и не умеет разговаривать с людьми, а кандидат номер три — Владимир Жириновский со своей последней гастролью. С одной стороны, на выборах было продемонстрировано серьезное обновление списка. Да, в политике появляются новые люди, и это замечательно. А с другой стороны, Владимир Путин по прежнему остается наиболее популярным, наиболее любимым человеком, и единственный кандидат для всех — это Путин, разъяснила Федорова.

Выборы президента России прошли 18 марта. Официальные итоги еще не подведены. Однако, согласно предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин побеждает в избирательной гонке, набирая 76,67% после обработки 99,81% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.