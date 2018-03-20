Посол России рассказал о ситуации в Британии в связи с Brexit

"…Посольство будет работать плотно, но никто не снимал и другие политические вещи, потому часто страна находится на перепутье. Очень, я бы сказал, тревожная ситуация с точки зрения их переговоров по Brexit, компании уходят из Лондона, настроения здесь такие, я бы сказал — никто про это не пишет и не говорит — но вот мое общение с достаточно высоким уровнем компаний свидетельствует о том, что люди пакуют чемоданы. Эта часть работы тоже очень важна для нас, потому что мы должны понимать, что происходит с Великобританией, каковы ее перспективы, ну и никто не отменял политических контактов. Несмотря на то, что было заявлено, что Британия отказывается общаться на высоком политическом уровне, рабочие контакты, естественно, сохраняются, и этим посольство будет заниматься и дальше", — сказал Яковенко, приехавший в аэропорт Стэнстед, чтобы проводить высылаемых из Британии российских дипломатов.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.