Итоги выборов изменят отношения России и США, заявил Шхагошев

«Результат президентских выборов, который был показан на территории России и за рубежом, может стать тем фактором, который изменит направления мысли некоторых политиков США, одержимых идеей изоляции нашей страны», — сказал он.

По словам депутата, Россия открыта к диалогу с Соединёнными Штатами, потому что «в мире есть ситуации, которые нельзя разрешить без взаимодействия».

Шхагошев отметил, что в США есть те политики, которые пытаются мешать улучшению отношений между странами, однако МИД будет делать всё для поддержания дружественных взаимосвязей между странами.

«Мы считаем, что та работа, которая может быть проделана, радикально изменит напряжённую атмосферу между Россией и Америкой», — сказал парламентарий.