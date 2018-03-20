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Итоги выборов изменят отношения России и США, заявил Шхагошев
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Итоги выборов изменят отношения России и США, заявил Шхагошев 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Результат президентских выборов в России может стать тем фактором, который может изменить мировоззрения некоторых политиков США, призывающих к изоляции РФ, заявил во вторник первый замглавы фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Результат президентских выборов, который был показан на территории России и за рубежом, может стать тем фактором, который изменит направления мысли некоторых политиков США, одержимых идеей изоляции нашей страны», — сказал он.
По словам депутата, Россия открыта к диалогу с Соединёнными Штатами, потому что «в мире есть ситуации, которые нельзя разрешить без взаимодействия».
Шхагошев отметил, что в США есть те политики, которые пытаются мешать улучшению отношений между странами, однако МИД будет делать всё для поддержания дружественных взаимосвязей между странами.
«Мы считаем, что та работа, которая может быть проделана, радикально изменит напряжённую атмосферу между Россией и Америкой», — сказал парламентарий.
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