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Рабочие контакты с Британией продолжаются, сообщил российский посол
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Рабочие контакты с Британией продолжаются, сообщил российский посол 

РИА Новости 6 часов назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ РФ В ЛОНДОНЕ: НЕСМОТРЯ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТАКТОВ РФ С БРИТАНИЕЙ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, РАБОЧИЕ КОНТАКТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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