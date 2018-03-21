Лавров: Лондон сознательно взял курс на подрыв отношений с Москвой

«Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона», — отметил министр.

По его мнению, «всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать». Пока же «мы наблюдаем лихорадочные метания по всему миру, уговаривания партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов», заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия полностью уничтожила все химические вещества, это было подтверждено экспертами ОЗХО осенью прошлого года. По его словам, Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по «делу Скрипаля» в полном соответствии с положением Конвенции о запрещении химического оружия".

"Главное, чтобы на это согласилась британская сторона", — добавил Лавров.

Министр отметил, что у российской стороны возникают абсолютно профессиональные вопросы по этому делу, без какой-либо «лирики, которой сопровождается позиция британского правительства, настаивающего, что есть только два варианта: либо это сделано по приказу российского руководства, либо российское руководство утратило контроль над какими-то химическими веществами».

"Мы будем добиваться ответов на все наши вопросы, эти вопросы самым подробным образом сформулированы, они имеются у руководства ОЗХО", — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также обратил внимание, что Лондон делает выводы по делу об отравлении Скрипаля и его дочери до завершения расследования.

"Все это делается в период, когда расследование не завершено и займет, по констатации профессионалов из Скотленд-Ярда, месяцы, когда еще не состоялся суд, когда нет никакого приговора. Так что англосаксонская система права пополняется новыми и очень интересными прецедентами", — отметил российский министр.

"В целом нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений, и если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности", — заявил Лавров.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери.