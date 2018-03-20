Посол России в Лондоне рассказал об угрозах от британцев 

В адрес российского посольства в Лондоне поступают угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Великобритании Александра Яковенко.
"С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами", — подчеркнул он. Яковенко указал, что дипломатическое представительство не оставляет указанные угрозы без внимания и по каждому случаю сотрудничает с полицией.
"Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно", — резюмировал он.
Посол также отметил, что высылка 23 российских дипломатов негативно скажется на сроках выдачи виз британским подданным. «Я думаю, что задержки будут практически в два раза по срокам», — уточнил глава диппредставительства. По его словам, срок выдачи обычных виз может возрасти до 20 дней, а срочных — до семи дней.
Напомним, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении Лондона выслать из страны 23 российских дипломатов. Повод к недружественным шагам со стороны Соединенного Королевства послужил инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к преступлению причастна Россия. Однако Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес.