МИД Чехии вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой 

МИД Чехии вызвал посла России Александра Змеевского для разъяснения заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном производстве в стране отравляющего вещества «Новичок».
Посол должен прибыть в министерство в среду, сообщает РИА «Новости».
В понедельник МИД Швеции вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой.
В субботу Мария Захарова назвала страны, где мог производиться отравляющий газ «Новичок». Среди таких государств, она перечислила Швецию, Чехию, Великобританию, Словакию и США.