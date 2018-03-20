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МИД Чехии вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой
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МИД Чехии вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МИД Чехии вызвал посла России Александра Змеевского для разъяснения заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном производстве в стране отравляющего вещества «Новичок».
Посол должен прибыть в министерство в среду, сообщает РИА «Новости».
В понедельник МИД Швеции вызвал посла России в связи с заявлением Захаровой.
В субботу Мария Захарова назвала страны, где мог производиться отравляющий газ «Новичок». Среди таких государств, она перечислила Швецию, Чехию, Великобританию, Словакию и США.
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