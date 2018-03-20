Федоров: Киев не сотрет РФ с политической карты мира

"Раз его не признают как избранного президента, то как частное лицо ему общаться с представителями Украины не имеет никакого смысла", — подчеркнул Федоров.

По его мнению, попытка Киева стереть Россию с политической карты мира приведет к тому, что «стирающая резинка сама обнулится».

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что парламент Украины зарегистрировал законопроект о непризнании выборов президента России.