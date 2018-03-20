Федоров: Киев не сотрет РФ с политической карты мира 

Член Европейского вещательного союза и руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров в эфире программы «60 минут» канала «Россия-1» заявил, что если украинская Рада примет постановление о непризнании результатов выборов в России, у Владимира Путина появится полное право больше не общаться ни с кем из киевской власти.
"Раз его не признают как избранного президента, то как частное лицо ему общаться с представителями Украины не имеет никакого смысла", — подчеркнул Федоров.
По его мнению, попытка Киева стереть Россию с политической карты мира приведет к тому, что «стирающая резинка сама обнулится».
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что парламент Украины зарегистрировал законопроект о непризнании выборов президента России.
В свою очередь представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко предупредила, что если парламент Украины признает нелегитимными результаты выборов президента России, то Киев не сможет полноценно вести переговоры с Москвой. Парламентарий призывает депутатов поддержать позицию о непризнании результатов выборов президента России только в Крыму.