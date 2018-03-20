В РФ открестились от «Новичка»

"Эти люди, как я понимаю, в значительной мере ориентируются на ту информацию, с которой они делились с западными специалистами за время после их выезда за границу, и, соответственно, на ту информацию, которую они получали от западных специалистов. Они не владели и не могли владеть в полном объеме информацией о том, что реально происходило в СССР и в России в этой сфере", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он отметил, что лица, "причастные в том или ином виде к разработке химикатов токсичного свойства в советский период в последние дни переполнили информпространство своими интервью и рассуждениями на эту тему".