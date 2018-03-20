В РФ открестились от «Новичка»

Никаких программ разработки и производства химического оружия под названием "Новичок" в России не существовало, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никаких программ разработки и производства химического оружия под условным наименованием "Новичок"— о чем продолжаются изо дня в день разного рода спекуляции — ни в СССР, ни в РФ не существовало", — сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что лица, "причастные в том или ином виде к разработке химикатов токсичного свойства в советский период в последние дни переполнили информпространство своими интервью и рассуждениями на эту тему".
"Эти люди, как я понимаю, в значительной мере ориентируются на ту информацию, с которой они делились с западными специалистами за время после их выезда за границу, и, соответственно, на ту информацию, которую они получали от западных специалистов. Они не владели и не могли владеть в полном объеме информацией о том, что реально происходило в СССР и в России в этой сфере", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к "Новичку".