МИД посетовал на действия Лондона по Скрипалю

Лондон не информирует о состоянии Скрипаля и его дочери, заявил Рябков

Сергей Рябков. "На территории Великобритании случилось несчастье с гражданкой РФ, судьба которой для нас неизвестна. Мы не знаем, в каком она находится состоянии, что с ней произошло. В равной степени столь же открытый вопрос относительно ее отца", — сказал Рябков. Москва по-прежнему не знает, в каком состоянии находятся Юлия и Сергей Скрипаль , заявил замглавы МИД РФ Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны. МИД РФ обнародовал ответные меры: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге . Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".