Железняк: Запад разделился на два лагеря из-за отношения к выборам в России

"В мире, особенно в Европе, на наших глазах происходит процесс возрождения национального самосознания, которое было утрачено рядом стран под давлением наднациональных элит. Электоральные процессы в разных странах, включая Италию, Испанию, Австрию, Германию, Венгрию, Чехию и другие, демонстрируют изменение вектора их внутренней политики на патриотический и разворот от конфронтации к сотрудничеству с Россией во внешней политике", — сказал депутат. Политик отметил, что огромные силы и средства, которые были направлены на расшатывание российского общества перед выборами, привели к еще большей консолидации граждан.

Железняк полагает, что это доказывает масштабный рост политических сил, которые активно стремятся к восстановлению и развитию связей народов Европы с Россией, заявляя протест против навязанной антироссийской кампании.