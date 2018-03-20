Россия разделила Запад на два лагеря

Западные партнеры России разделились на два лагеря: рациональные политики, которые понимают безальтернативность сотрудничества с Россией, и другая часть, включая США, которая не желает принять факт чистоты президентских выборов, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
"Западные так называемые партнеры России поделились на два лагеря. Здравомыслящие и рациональные политики, такие как Меркель, понимают безальтернативность сотрудничества с Россией и видят в расширении двусторонних контактов положительные перспективы. Другая часть, включая США, которая не желает принять очевидный факт чистоты выборов и безоговорочной победы Владимира Путина, остаются в растерянности от мощной народной поддержки нашего национального лидера", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Политик отметил, что огромные силы и средства, которые были направлены на расшатывание российского общества перед выборами, привели к еще большей консолидации граждан.
"В мире, особенно в Европе, на наших глазах происходит процесс возрождения национального самосознания, которое было утрачено рядом стран под давлением наднациональных элит. Электоральные процессы в разных странах, включая Италию, Испанию, Австрию, Германию, Венгрию, Чехию и другие, демонстрируют изменение вектора их внутренней политики на патриотический и разворот от конфронтации к сотрудничеству с Россией во внешней политике", — сказал депутат.
Железняк полагает, что это доказывает масштабный рост политических сил, которые активно стремятся к восстановлению и развитию связей народов Европы с Россией, заявляя протест против навязанной антироссийской кампании.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка по стране составила 67,4%.