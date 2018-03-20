Рябков: Лондон хочет использовать ОЗХО против РФ

"Мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло и как они собираются выбраться из этой ситуации", — сказал высокопоставленный дипломат.

Россия настаивает на скорейших объяснениях от британских властей по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного 4 марта в английском Солсбери.