Рябков: Лондон хочет использовать ОЗХО против РФ

Великобритания хочет использовать Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) для подкрепления обвинений против России по делу об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Смысл того, что происходит вокруг этого вопроса с точки зрения работы ОЗХО и принимаемых наших усилий в этой организации, состоит в том, что для нас совершенно очевидно стремление Великобритании и союзных с ней стран использовать возможности Секретариата ОЗХО для подкрепления своих абсолютно из ряда вон выходящих и не имеющих аналогов в современной международной практике обвинений в адрес России", — сказал Рябков.
Россия настаивает на скорейших объяснениях от британских властей по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного 4 марта в английском Солсбери.
"Мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло и как они собираются выбраться из этой ситуации", — сказал высокопоставленный дипломат.