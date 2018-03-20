Москва призывает ОЗХО предоставить полученные от Лондона данные по делу Скрипаля

«Вместо того чтобы представить нам полные сведения, о каком веществе идёт речь, Великобритания выбрала иной путь. Через секретариат ОЗХО она пригласила к себе экспертов организации и теперь, видимо, ведёт усиленную обработку этих экспертов, чтобы они в полном объёме сертифицировали уже заранее сформулированный вывод», — предположил дипломат.

По его словам, Москва призывает Лондон отвечать за свои слова при обвинениях в адрес России по делу Скрипаля.

«Именно официальные лица Великобритании должны объясняться перед нами, а не мы перед ними. И мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло, и как они собираются выбираться из этой ситуации», — подчеркнул Рябков.