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Москва призывает ОЗХО предоставить полученные от Лондона данные по делу Скрипаля
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Москва призывает ОЗХО предоставить полученные от Лондона данные по делу Скрипаля 

Говорит Москва 1 час назад
«Вместо того чтобы представить нам полные сведения, о каком веществе идёт речь, Великобритания выбрала иной путь. Через секретариат ОЗХО она пригласила к себе экспертов организации и теперь, видимо, ведёт усиленную обработку этих экспертов, чтобы они в полном объёме сертифицировали уже заранее сформулированный вывод», — предположил дипломат.
По его словам, Москва призывает Лондон отвечать за свои слова при обвинениях в адрес России по делу Скрипаля.
«Именно официальные лица Великобритании должны объясняться перед нами, а не мы перед ними. И мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло, и как они собираются выбираться из этой ситуации», — подчеркнул Рябков.
Британский премьер Тереза Мэй ранее возложила на Россию ответственность за отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии. Никаких доказательств Мэй при этом не представила.
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