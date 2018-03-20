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Сурайкин попросит прокуратуру проверить те участки, где он не получил ни одного голоса
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Сурайкин попросит прокуратуру проверить те участки, где он не получил ни одного голоса 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что в течение месяца планирует обратиться в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение избирательного законодательства на всех участках, где он не набрал ни одного голоса.
"На избирательном участке в полторы-две тысячи избирателей [за меня] нет ни одного голоса, вы поверите? Сейчас будем готовить обращение в прокуратуру по всем участкам, а их примерно процентов 20 в России, где у меня ровно ноль [голосов], ну, элементарно кто-то хотя бы ошибся одним голосом", — сказал во вторник Сурайкин на пресс-конференции в Москве.
"Я понимаю, что если участок в 10 человек, то, наверное, может быть ноль, но если 1,5-2 тыс. — не может, это статистика элементарная, какое-то количество голосов все-таки должно быть", — добавил он.
По его словам, на таких избирательных участках, возможно, была фальсификация результатов голосования.
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