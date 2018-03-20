«Коммунисты России» объяснили результат Сурайкина

"Например, в Карачаево-Черкессии: там была тысяча наблюдателей, соответственно, подсчёт голосов был завершён на тот момент, когда наблюдатели ещё оставались на участках и выходило около четырёх процентов, после того, как 700 наблюдателей были удалены усилиями полиции и по решению республиканской и участковой комиссий, а до этого были удалены десять членов ТИКов, на утро наш результат составил 0,99 (процента), но на тех участках, где остались (наблюдатели), и у нас имеются протоколы, он вот как раз составил четыре процента. Значит мы потеряли, считайте сами, примерно три процента… и так везде. То есть, тенденция ясна", — сказал Малинкович на итоговом послевыборном брифинге во вторник.

На прошедших выборах в целом по стране за Сурайкина, согласно данным ЦИК после обработки 99,84% протоколов, проголосовали более 498,5 тысячи человек — 0,68% россиян.