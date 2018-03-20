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Первый вице-спикер Рады назвала Россию «психически больной страной»
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Первый вице-спикер Рады назвала Россию «психически больной страной» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что считает Россию «психически больной страной», передает РИА «Новости».
"Россия — это диагноз. Мне кажется, что более точно определить происходящие с Россией события невозможно. Так получилось, что Украина первой поняла это. Россия психически больная страна, которая, к сожалению, наш сосед", — сказала Геращенко.
Она также сказала, что прошедшие в России президентские выборы ассоциируются у нее со «светлым советским прошлым».
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов в Крыму «филькиной грамотой».
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