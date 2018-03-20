Первый вице-спикер Рады назвала Россию «психически больной страной»

"Россия — это диагноз. Мне кажется, что более точно определить происходящие с Россией события невозможно. Так получилось, что Украина первой поняла это. Россия психически больная страна, которая, к сожалению, наш сосед", — сказала Геращенко.

Она также сказала, что прошедшие в России президентские выборы ассоциируются у нее со «светлым советским прошлым».