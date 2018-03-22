НАТО захотела помочь Британии расследовать дело Скрипаля

По его словам, входящие в блок страны «единогласны в осуждении этой атаки в Солсбери». «Они предложили свою поддержку в расследовании, которое сейчас проводится», — пояснил политик.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.