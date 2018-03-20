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Посольство России прокомментировало статью Джонсона о выборах в России
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Посольство России прокомментировало статью Джонсона о выборах в России 

RT на русском 2 часа назад
Посольство России прокомментировало статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в The Telegraph о выборах президента России, которые прошли 18 марта.
«Если у главы МИД Великобритании Бориса Джонсона есть какие-то сомнения по поводу выборов президента России, то почему он не посетил избирательный участок в нашем посольстве в прошлое воскресенье, наряду с десятком журналистов и наблюдателей?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.
В своей статье Джонсон, в частности, отметил «огромное количество записей с камер видеонаблюдений» с вбросами бюллетеней.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России не зафиксировала серьёзных нарушений в ходе президентских выборов. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что результаты голосования на выборах президента России были отменены на семи избирательных участках.
RT на русском: последние новости
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