Посольство России прокомментировало статью Джонсона о выборах в России 

Посольство России прокомментировало статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в The Telegraph о выборах президента России, которые прошли 18 марта.
«Если у главы МИД Великобритании Бориса Джонсона есть какие-то сомнения по поводу выборов президента России, то почему он не посетил избирательный участок в нашем посольстве в прошлое воскресенье, наряду с десятком журналистов и наблюдателей?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.
В своей статье Джонсон, в частности, отметил «огромное количество записей с камер видеонаблюдений» с вбросами бюллетеней.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России не зафиксировала серьёзных нарушений в ходе президентских выборов. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что результаты голосования на выборах президента России были отменены на семи избирательных участках.