Посольство России прокомментировало статью Джонсона о выборах в России

Бориса Джонсона в «Если у главы МИД Великобритании Бориса Джонсона есть какие-то сомнения по поводу выборов президента России, то почему он не посетил избирательный участок в нашем посольстве в прошлое воскресенье, наряду с десятком журналистов и наблюдателей?» — говорится в сообщении посольства в Twitter. Посольство России прокомментировало статью министра иностранных дел Великобритании The Telegraph о выборах президента России, которые прошли 18 марта.

В своей статье Джонсон, в частности, отметил «огромное количество записей с камер видеонаблюдений» с вбросами бюллетеней.