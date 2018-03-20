Эксперт рассказал, почему либералы голосовали за Путина 

Присутствие в команде Владимира Путина людей, имеющих репутацию «системных либералов» повлияла на исход выборов. Именно поэтому, как заявил в интервью «Интерфаксу», председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, среди избирателей, проголосовавших за Владимира Путина, оказалась значительная часть либерального электората. Костин отметил, что «рыночная экономика, которая считается одной из либеральных ценностей присутствует и в путинском ценностном наборе».
А вот неудача так называемых лидеров оппозиционного движения в стране на выборах президента России подтвердила вывод эксперта о том, что они не являются лидерами этой электоральной группы.
Ura.ru пишет, что накануне 18 марта известный своими провокациями французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы президента РФ. На рисунке изображен президент Владимир Путин с куклой на руке в виде Ксении Собчак. «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах», — говорит игрушка. За спиной у первого лица России сидит человек с завязанными глазами и связанными руками: «Я — Алексей Навальный — единственный демократ. Не голосуйте».