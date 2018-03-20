Ещё
Эксперт рассказал, почему либералы голосовали за Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал, почему либералы голосовали за Путина 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Присутствие в команде Владимира Путина людей, имеющих репутацию «системных либералов» повлияла на исход выборов. Именно поэтому, как заявил в интервью «Интерфаксу», председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, среди избирателей, проголосовавших за Владимира Путина, оказалась значительная часть либерального электората. Костин отметил, что «рыночная экономика, которая считается одной из либеральных ценностей присутствует и в путинском ценностном наборе».
А вот неудача так называемых лидеров оппозиционного движения в стране на выборах президента России подтвердила вывод эксперта о том, что они не являются лидерами этой электоральной группы.
Ura.ru пишет, что накануне 18 марта известный своими провокациями французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы президента РФ. На рисунке изображен президент Владимир Путин с куклой на руке в виде Ксении Собчак. «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах», — говорит игрушка. За спиной у первого лица России сидит человек с завязанными глазами и связанными руками: «Я — Алексей Навальный — единственный демократ. Не голосуйте».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Новости за ночь: Путин остался без поздравлений Трампа Подождем до инаугурации. Путин рассказал о перестановках в кабмине Политолог: Путин не променяет Медведева на Грудинина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии66
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора182
Порошенко нашел замену российскому газу287
В Киеве дали ответ по выборам в РФ24
Крымский мост готовят к открытию64
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение