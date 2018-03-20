За высылаемыми из Лондона российскими дипломатами прибыл спецборт

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Мария Табак. Самолет, специально присланный за высылаемыми из Великобритании российскими дипломатами, прибыл в лондонский аэропорт Стэнстед, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Великобританию в соответствии с требованием британских властей покидают 23 российских дипломата. Включая членов семей, Соединенное Королевство покидают порядка 80 человек. Среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой домашних животных.

На сборы дипломатам был дан недельный срок. Их отъезд вызвал большой ажиотаж у британских СМИ, операторы и фотографы которых с раннего утра собрались неподалеку от посольства, чтобы заснять отбывающий кортеж.

Уезжающих сотрудников посольства лично проводит посол РФ Александр Яковенко. Как ожидается, он выступит в аэропорту с небольшой речью.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».