В Псковской области подписали протокол об итогах голосования

Торжественное подписание итогового протокола выборов президента РФ 18 марта в Псковской области состоялось во вторник, 20 марта, на 47-м заседании Избирательной комиссии региона, сообщили в пресс-службе администрации области.

В работе заседания приняли участие все 14 членов облизбиркома с правом решающего голоса, два члена облизбиркома с правом совещательного голоса, а также Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов и секретарь Общественной палаты региона Валерий Павлов . Администрацию Псковской области представлял заместитель губернатора, член областной Избирательной комиссии Николай Цветков

Избирательная комиссия Псковской области приняла решение утвердить сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах президента РФ на территории региона и направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию

В завершение заседания Дмитрий Шахов поблагодарил членов облизбиркома за работу и отметил, что, согласно проведенного Уполномоченным по правам человека мониторинга, нарушений прав человека в регионе на выборах президента страны отмечено не было.