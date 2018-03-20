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В Псковской области подписали протокол об итогах голосования
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В Псковской области подписали протокол об итогах голосования 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Торжественное подписание итогового протокола выборов президента РФ 18 марта в Псковской области состоялось во вторник, 20 марта, на 47-м заседании Избирательной комиссии региона, сообщили в пресс-службе администрации области.
В работе заседания приняли участие все 14 членов облизбиркома с правом решающего голоса, два члена облизбиркома с правом совещательного голоса, а также Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов и секретарь Общественной палаты региона Валерий Павлов. Администрацию Псковской области представлял заместитель губернатора, член областной Избирательной комиссии Николай Цветков.
В протоколе об итогах голосования в том числе указаны данные о количестве избирателей, проголосовавших за каждого из кандидатов на высший государственный пост. За Сергея Бабурина проголосовали 2 952 человека, Павла Грудинина — 39 407, Владимира Жириновского — 23 688, Владимира Путина — 258 584, Ксению Собчак — 5 794, Максима Сурайкина — 2 782, Бориса Титова — 2 656, Григория Явлинского — 5 533. Всего в голосовании приняли участие более 341 тыс. избирателей.
Избирательная комиссия Псковской области приняла решение утвердить сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах президента РФ на территории региона и направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию.
В завершение заседания Дмитрий Шахов поблагодарил членов облизбиркома за работу и отметил, что, согласно проведенного Уполномоченным по правам человека мониторинга, нарушений прав человека в регионе на выборах президента страны отмечено не было.
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