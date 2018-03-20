В МВД России заявили о низком уровне взаимодействия с британскими коллегами 

Он подчеркнул, что «ни каких-то претензий, ни каких-то ожиданий» у министерства в связи с расследованием отравления экс-полковника ГРУ нет.
Британский премьер Тереза Мэй ранее возложила на Россию ответственность за отравление в Солсбери Скрипаля и его дочери Юлии. Никаких доказательств Мэй при этом не представила. Следствие по делу также не может назвать подозреваемых. Тем не менее в качестве ответной меры Лондон решил выслать российских дипломатов. 23 сотрудника вместе с семьями уже покинули диппредставительство.