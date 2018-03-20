Захарова раскрыла новые факты по делу Скрипаля

По словам Захаровой, Москва сначала попросила предоставить всю имеющуюся по делу информацию, затем призвала «подключить» статьи и конвенции по запрещению химоружия для взаимодействия двух стран, а также отправляла ноту с просьбой предоставить доступ «по крайней мере к российской гражданке Юлии Скрипаль».

«У нас все строится по принципу «highly likely» [с англ. «весьма вероятно» — прим.ред.]. «Highly likely» она в коме и так далее. Есть вероятность, что это вещество такое-то, есть вероятность, что произошло то-то…» — отметила представитель МИД.

Она добавила, что в ответ на требование предоставить вещество, которым отравился Скрипаля, Британия «не предоставила даже описания» или элементарной формулы вещества, «не то, что образец».

Захарова подчеркнула, что для анализа химического отравляющего вещества требуется от недели до месяца для лабораторных исследований, а Лондон заявил о «Новичке» слишком быстро.

«А самое главное: с чем соотносили формулу этого вещества? <…> Когда они точно говорят, что у них есть точные данные, что это материал российского происхождения, с чем они сверяются?» — поинтересовалась она.

Обвинения в адрес России Захарова назвала «тайной, покрытой мраком».

«И на все наши официальные запросы, на все наше искренне желание взаимодействовать, сотрудничать — мы получаем ноль», — сказала она.

Захарова добавила, что у России не могло быть мотива для покушения на Скрипаля , учитывая близость выборов президента и Чемпионата мира по футболу. Она напомнила, что Скрипаля передали Лондону «в полном здравии», он «жил, наслаждался жизнью на территории Великобритании». По ее словам, он никогда не был «российским шпионом», а работал исключительно на британцев.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь остаются в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов. В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.