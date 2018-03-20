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Экс-глава ЦИК раскритиковал заявления США о «российском вмешательстве»
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Экс-глава ЦИК раскритиковал заявления США о «российском вмешательстве» 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Разговоры США о вмешательстве России в американские выборы по сравнению с их «профессиональной работой» во внутренних делах других государств — ерунда, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
Чуров в интервью РИА Новости заявил, что не хочет даже комментировать сообщения властей США, которые постоянно говорят о вмешательстве России в американские выборы. «По сравнению с той профессиональной работой по вмешательству во внутренние дела государств, которые официально входят в политику США, все остальное — это ерунда», — отметил посол по особым поручениям МИД.
Кроме того Чуров прокомментировал публикацию в газете Washington Post, заявляющей, что следствие по «делу РФ» изучает приглашение Трампа Путину на конкурс «Мисс Вселенная» в 2013 году.
"Я недавно прочитал, но надо проверить, действительно ли это так, что прокурор, расследующий так называемое вмешательство России в выборы США, исследует приглашение (от Трампа Путину) на конкурс «Мисс Вселенная». Оценка этих действий может быть однозначной: в Петербурге — это Кащенко, а в Москве — больница имени Алексеева", — сказал Чуров.
Ранее газета Washington Post сообщила, что нынешний президент США Дональд Трамп в 2013 году написал личное письмо российскому президенту Владимиру Путину с приглашением стать гостем конкурса «Мисс Вселенная», который тогда проходил Москве. Сообщается, что письмо, известное как первая попытка Трампа установить прямые контакты с Путиным, было передано команде, расследующей так называемое «российское вмешательство» на президентских выборах в США в 2016 году. Было ли это письмо доставлено президенту РФ, и ответил ли он на него, неизвестно, отмечает газета.
Позже комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о «вмешательстве» России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. При этом лидер демократов в комитете Адам Шифф уже выступил с критикой этого решения, обвинив республиканцев в защите своего президента, но пока не смог предложить ничего другого.
Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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