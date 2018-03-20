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Алексей Силанов: «Многие задачи, поставленные в послании Президента, в нашей области уже решаются»
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Алексей Силанов: «Многие задачи, поставленные в послании Президента, в нашей области уже решаются» 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
В центре внимания разговора с депутатом Государственной Думы РФ Алексеем Силановым — проблемы, поднятые в послании Президента России Федеральному Собранию. Полная версия беседы в программе «Вести-интервью».
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