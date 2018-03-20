Ещё
Проживающие за рубежом россияне видят в Путине преимущество, заявил Володин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проживающие за рубежом россияне видят в Путине преимущество, заявил Володин 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Итоги голосования на зарубежных участках в ходе президентских выборов продемонстрировали, что для проживающих за границей граждан РФ действующий глава государства Владимир Путин и Россия — это одно и то же, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"То, что результат принес такую поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, — это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США, Великобритании, Франции, понимают, что, делая свой выбор в поддержку президента Путина, они поддерживают Россию. Для них Путин и Россия — это одно и то же", — сказал спикер.
По его словам, живущие в перечисленных странах граждане РФ видят в Путине преимущество России.
"Несмотря на то давление, которое идёт на них, в первую очередь, проживающих на территории этих стран, через информационную повестку. И эта недружественность проявляется через другие сферы той страны, где наши граждане живут. Они всё равно сделали свой выбор и всему миру показали, что Путин — это преимущество России. Они как никто другие это понимают. Поэтому страны, которые оппонируют нам, должны тоже это понять", — отметил Володин.
РИА Новости: последние новости
Рябков призвал Лондон отвечать за слова "по делу Скрипаля" В Москве аннулировали итоги голосования на одном из участков Лондон не информирует о состоянии Скрипаля и его дочери, заявил Рябков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии70
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора175
Порошенко нашел замену российскому газу289
В Киеве дали ответ по выборам в РФ25
Крымский мост готовят к открытию70
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение