Проживающие за рубежом россияне видят в Путине преимущество, заявил Володин

Великобритании, "То, что результат принес такую поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, — это, конечно, показатель того, что граждане России, проживающие на территории США Франции , понимают, что, делая свой выбор в поддержку президента Путина, они поддерживают Россию. Для них Путин и Россия — это одно и то же", — сказал спикер.

По его словам, живущие в перечисленных странах граждане РФ видят в Путине преимущество России.

"Несмотря на то давление, которое идёт на них, в первую очередь, проживающих на территории этих стран, через информационную повестку. И эта недружественность проявляется через другие сферы той страны, где наши граждане живут. Они всё равно сделали свой выбор и всему миру показали, что Путин — это преимущество России. Они как никто другие это понимают. Поэтому страны, которые оппонируют нам, должны тоже это понять", — отметил Володин.