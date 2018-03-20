Захарова рассказала о будущем Лаврова 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью RTVI, что перспективы работы Сергея Лаврова на посту министра иностранных дел зависят от решения президента.
«Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня», — сказала она, добавив, что «есть президент» и «соответствующие процедуры».
Представитель МИД подчеркнула, что «не в состоянии» ответить на этот вопрос, а «кристального шара для гадания» у нее тоже нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин, побеждающий на выборах главы государства по итогам обработки 99,94 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки.
Путин пояснил, что все изменения в кабинете министров должен осуществлять президент, вступивший в свои полномочия на новый срок. Он добавил, что в ближайшее время «предметно» займется подбором кандидата на пост премьер-министра, выразив надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.