Захарова рассказала о будущем Лаврова

«Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня», — сказала она, добавив, что «есть президент» и «соответствующие процедуры».

Представитель МИД подчеркнула, что «не в состоянии» ответить на этот вопрос, а «кристального шара для гадания» у нее тоже нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин , побеждающий на выборах главы государства по итогам обработки 99,94 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки.

Путин пояснил, что все изменения в кабинете министров должен осуществлять президент, вступивший в свои полномочия на новый срок. Он добавил, что в ближайшее время «предметно» займется подбором кандидата на пост премьер-министра, выразив надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.