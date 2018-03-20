Опубликовано обещанное шок-видео с Савченко

Сегодня утром Генпрокуратура Украины анонсировала публикацию «шокирующего видео» с Надеждой Савченко. Недавно генеральный прокурор страны Юрий Луценко сделал заявление, что Надежда планирует устроить в зале Верховной Рады террористический акт. Луценко сообщил, что у него имеются доказательства намерений Савченко. Также он предложил лишить женщину депутатской неприкосновенности и привлечь её к уголовной ответственности. На появившемся видео сама Савченко стоит на фоне пустого зала Рады, а в конце 17-секундного ролика произносит три слова.