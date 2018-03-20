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Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах
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Володин объяснил отказ Путина от участия в дебатах 

Ведомости 3 часа назад
Президент России Владимир Путин не стал участвовать в предвыборных дебатах, чтобы предоставить преимущество другим кандидатам в президенты, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам. Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», — сказал Володин журналистам (цитаты по «РИА Новости»).
«Он сам (Путин. — »Ведомости») не вел активной кампании, не использовал преференции своей должности. Он дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, что еще раз говорит о его толерантности по отношению к представителям других политических сил», — заключил спикер.
Путин победил на выборах президента России 18 марта с результатом 76,68%, второе место занял представитель КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Всего в выборах приняли участие 8 кандидатов. Явка избирателей составила 67,4%.
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