Спикер Госдумы счёл неудачным для КПРФ выдвижение Грудинина на выборах 

«Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет. Геннадий Андреевич набирал всегда больше», — напомнил Володин, передаёт РИА Новости. Он отметил, что выдвигая кандидата от политической партии, надо «исходить из того, что он должен в первую очередь соответствовать требованиям партии и тем, кто объединился в эту политическую силу».
Павел Грудинин занял на президентских выборах второе место. После подсчёта 99,84 процента избирателей он получает 11,9 процента голосов. В 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18 процента голосов избирателей.