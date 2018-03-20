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Спикер Госдумы счёл неудачным для КПРФ выдвижение Грудинина на выборах
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Спикер Госдумы счёл неудачным для КПРФ выдвижение Грудинина на выборах 

Говорит Москва 3 часа назад
«Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет. Геннадий Андреевич набирал всегда больше», — напомнил Володин, передаёт РИА Новости. Он отметил, что выдвигая кандидата от политической партии, надо «исходить из того, что он должен в первую очередь соответствовать требованиям партии и тем, кто объединился в эту политическую силу».
Павел Грудинин занял на президентских выборах второе место. После подсчёта 99,84 процента избирателей он получает 11,9 процента голосов. В 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18 процента голосов избирателей.
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