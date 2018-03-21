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Госдума изменит график работы
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Госдума со следующей недели начнет работать по новому графику 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума с 26 марта начнет работать по новому графику, согласно которому пленарные заседания нижней палаты переносятся на вторник и четверг. Такое решение приняли в среду на заседании Думы все парламентские фракции.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам об идее внести изменения в регламент, согласно которым пленарные дни со среды и пятницы предлагается перенести на вторник и четверг, а Совет Думы — на понедельник и среду. Это, как отмечал председатель палаты, позволит депутатам использовать освободившееся время во вторую половину четверга и в пятницу для работы в регионах.
"Если мы сейчас выработаем решение, то на следующей неделе работу по новому формату уже можно было бы организовать", — обратился Володин к парламентариям.
По словам председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина (КПРФ), "фракция поддерживает подобный режим работы, поскольку очень многие различные совещания, проводимые министерствами и ведомствами, на которых важно присутствовать, проводятся именно в пятницу и субботу".
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин заявил, что на заседании фракции либерал-демократы также решили поддержать соответствующее предложение. "У нас высвобождается вторая половина четверга и пятница для оптимальной работы в регионах — отличное предложение", — согласился депутат. Коллег поддержала фракция "Справедливая Россия" наряду с думскими единороссами.
"Тогда мы попросим комитет по контролю и регламенту подготовить внесение изменений в регламент Госдумы, а аппарат попросим подготовиться к новому порядку работы. Новый порядок работы и организацию работы запускаем с вами со следующей недели", — сказал Володин, в очередной раз обратив внимание на то, что подобные изменения вносятся, чтобы "создать условия для тех депутатов, кто работает с избирателями в еженедельном режиме в регионах".

Дума заслушает кабмин по графику

Спикер напомнил, что в среду, 11 апреля, в Госдуме должен быть представлен отчет правительства за 2017 год, в связи с чем уже в рамках нового графика работы палаты в этот день пройдет дополнительное пленарное заседание.
"Это решение ранее принято. Мы его зафиксировали, поэтому у нас заседание будет посвящено только отчету правительства… Данное пленарное заседание будет дополнительным, мы здесь ничего не будем передвигать ", — сказал Володин.
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