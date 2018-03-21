Госдума изменит график работы

Госдума со следующей недели начнет работать по новому графику

Госдума с 26 марта начнет работать по новому графику, согласно которому пленарные заседания нижней палаты переносятся на вторник и четверг. Такое решение приняли в среду на заседании Думы все парламентские фракции.

"Если мы сейчас выработаем решение, то на следующей неделе работу по новому формату уже можно было бы организовать", — обратился Володин к парламентариям. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам об идее внести изменения в регламент, согласно которым пленарные дни со среды и пятницы предлагается перенести на вторник и четверг, а Совет Думы — на понедельник и среду. Это, как отмечал председатель палаты, позволит депутатам использовать освободившееся время во вторую половину четверга и в пятницу для работы в регионах.

По словам председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина (КПРФ), "фракция поддерживает подобный режим работы, поскольку очень многие различные совещания, проводимые министерствами и ведомствами, на которых важно присутствовать, проводятся именно в пятницу и субботу".

"Тогда мы попросим комитет по контролю и регламенту подготовить внесение изменений в регламент Госдумы, а аппарат попросим подготовиться к новому порядку работы. Новый порядок работы и организацию работы запускаем с вами со следующей недели", — сказал Володин, в очередной раз обратив внимание на то, что подобные изменения вносятся, чтобы "создать условия для тех депутатов, кто работает с избирателями в еженедельном режиме в регионах". Дума заслушает кабмин по графику Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин заявил, что на заседании фракции либерал-демократы также решили поддержать соответствующее предложение. "У нас высвобождается вторая половина четверга и пятница для оптимальной работы в регионах — отличное предложение", — согласился депутат. Коллег поддержала фракция "Справедливая Россия" наряду с думскими единороссами.