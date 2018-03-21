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Коммунисты не признают результаты выборов в Кемерове
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Коммунисты не признают результаты выборов в Кемерове 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты не признают результаты выборов президента в Кемерове.
Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС». Помимо Кемерова, КПРФ не устаривают результаты выборов в Мордовии и Кабардино-Балкарии. Также Зюганов считает выборы в Люберцах и Королеве «были грязными и незаконными».
«Выборы в Кемерове и Мордовии, где из года в год повторяется одна и та же ложь и мерзости, мы официально не признаем, как и в Кабардино-Балкарии, которая пошла по пути этих двух субъектов РФ», — заявил Зюганов.
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