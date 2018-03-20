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Володин объяснил, почему Украине прощают выход из международного правового поля
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Володин объяснил, почему Украине прощают выход из международного правового поля 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская сторона все больше выходит из международного правового поля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина противопоставляет себя Европейскому союзу и мировому сообществу. Такую позицию не простили бы любой другой стране.
"Украине это прощают лишь по одной причине, что ее используют, в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию", — сказал Володин.
Ранее Володин заявил, что легитимность выборов президента России не вызывает сомнений.
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