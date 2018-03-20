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Володин: Украину используют в борьбе против РФ
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Украину используют в борьбе против России, заявил Володин 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина все больше выходит из международного правового поля, ей это прощают, потому что её используют, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, говоря о ситуации вокруг выборов президента РФ.
"Украина все больше выходит из международного правового поля. Совершенно очевидно, она себя противопоставляет и Европейскому Союзу, и мировому сообществу. Любой другой стране наверняка бы мировое сообщество просто это не простило", — сказал Володин журналистам в понедельник.
"Украине это прощают лишь по одной причине, что ее используют, в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию", — добавил он.
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