Нынешний дипломатический скандал между Россией и Великобританией не самый громкий. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Новичок» добил дипломатическую школу Великобритании. Как ответит Россия?» рассказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
«В 1971 году было выслано 105 кадровых дипломатов. В результате предательства [Олега] Гордиевского в 1985 году были высланы 31 человек, сотрудники ГРУ и КГБ. В ответ Советский Союз выслал 25 человек», — напомнил он.
Напомним, Великобритания в качестве реакции на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля выслала 23 сотрудника российских дипмиссий. Россия решила принять зеркальные меры.