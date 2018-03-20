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Дипакадемия: Высылка 23 дипломатов — не самый большой скандал в истории российско-британских отношений
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Дипакадемия: Высылка 23 дипломатов — не самый большой скандал в истории российско-британских отношений 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Нынешний дипломатический скандал между Россией и Великобританией не самый громкий. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Новичок» добил дипломатическую школу Великобритании. Как ответит Россия?» рассказал профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
«В 1971 году было выслано 105 кадровых дипломатов. В результате предательства [Олега] Гордиевского в 1985 году были высланы 31 человек, сотрудники ГРУ и КГБ. В ответ Советский Союз выслал 25 человек», — напомнил он.
Напомним, Великобритания в качестве реакции на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля выслала 23 сотрудника российских дипмиссий. Россия решила принять зеркальные меры.
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