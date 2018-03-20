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Володин: Украина вышла из правового поля, не допустив россиян до выборов президента
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Володин: Украина вышла из правового поля, не допустив россиян до выборов президента 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Украины, перекрывшие допуск граждан РФ к российским диппредставительствам на выборах президента РФ, полностью вышли из правового поля. Об этом журналистам во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Украина все больше выходит из международного правового поля. Совершенно очевидно, что она себя противопоставляет и Европейскому союзу, и мировому сообществу. В любой другой стране наверняка мировое сообщество просто это не простило бы", — сказал Володин. По его словам, «Украине это прощается по одной причине — потому что ее используют в борьбе против России и для того, чтобы ослабить Россию».
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