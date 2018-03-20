Ещё
В Госдуме подготовили заявление в связи с политикой Лондона в отношении Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме подготовили заявление в связи с политикой Лондона в отношении Москвы 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по международным делам подготовил заявление нижней палаты парламента в связи с политикой Великобритании в отношении России. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий, передаёт РИА «Новости».
«Мы сегодня будем обсуждать, в принципе у нас же есть позиция МИДа, её должно быть достаточно. Но мы готовы, и у нас и текст в принципе готов. Но с другой стороны, с учётом того, что сейчас британское общество всё-таки раскололось, и оно как-то осуждает это резюме и тех, кто выдал жёсткую оценку. И сам (глава британского МИД Борис. — Прим. ред.) Джонсон изменил риторику. Сейчас заявление будет носить несколько промежуточный характер», — сказал парламентарий.
При этом Слуцкий допускает, что нижняя палата парламента может не принять данное заявление. Этот вопрос будет обсуждаться во вторник на заседании Совета Госдумы.
Депутат считает, что сейчас Россия будет принимать участие в расследовании покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Он указал, что Госдума могла бы принять заявление в начале обострения отношений Москвы и Лондона, но в работе нижней палаты парламента был перерыв.
«Сейчас, это моя позиция, может быть, немного рановато. Мы сейчас обсудим на совете, может быть, воздержимся. Если принимать, то завтра, в пятницу это как-то совсем будет странно, а завтра опять же повестка будет забита выборами президента, политическими высказываниями лидеров фракций», — заявил Слуцкий.
Экс-сотрудник спецслужб Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта предположительно подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.
Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но не представили каких-либо доказательств. Москва категорически отвергает все обвинения Лондона.
Парламентская газета: последние новости
Песков прокомментировал отсутствие поздравлений Трампа Путину с победой на выборах Спикер Госдумы назвал Зюганова лучшим кандидатом от КПРФ Жириновский подал Путину идею изменить структуру управления страной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии70
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора175
Порошенко нашел замену российскому газу289
В Киеве дали ответ по выборам в РФ25
Крымский мост готовят к открытию70
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение