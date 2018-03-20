В Госдуме подготовили заявление в связи с политикой Лондона в отношении Москвы

«Мы сегодня будем обсуждать, в принципе у нас же есть позиция МИДа , её должно быть достаточно. Но мы готовы, и у нас и текст в принципе готов. Но с другой стороны, с учётом того, что сейчас британское общество всё-таки раскололось, и оно как-то осуждает это резюме и тех, кто выдал жёсткую оценку. И сам (глава британского МИД Борис. — Прим. ред.) Джонсон изменил риторику. Сейчас заявление будет носить несколько промежуточный характер», — сказал парламентарий.

При этом Слуцкий допускает, что нижняя палата парламента может не принять данное заявление. Этот вопрос будет обсуждаться во вторник на заседании Совета Госдумы

Депутат считает, что сейчас Россия будет принимать участие в расследовании покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Он указал, что Госдума могла бы принять заявление в начале обострения отношений Москвы и Лондона, но в работе нижней палаты парламента был перерыв.

«Сейчас, это моя позиция, может быть, немного рановато. Мы сейчас обсудим на совете, может быть, воздержимся. Если принимать, то завтра, в пятницу это как-то совсем будет странно, а завтра опять же повестка будет забита выборами президента, политическими высказываниями лидеров фракций», — заявил Слуцкий.

Экс-сотрудник спецслужб Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта предположительно подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению, но не представили каких-либо доказательств. Москва категорически отвергает все обвинения Лондона.