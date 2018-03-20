В Госдуме подготовили заявление в ответ на антироссийскую политику Британии

"Мы сегодня будем обсуждать, в принципе у нас же есть позиция МИДа , ее должно быть достаточно. Но мы готовы, и у нас и текст в принципе готов. Но с другой стороны, с учетом того, что сейчас британское общество все-таки раскололось, и оно как-то осуждает это резюме и тех, кто выдал жесткую оценку. И сам (глава МИД Британии Борис) Джонсон изменил риторику. Сейчас заявление будет носить несколько промежуточный характер", — заявил Слуцкий.

Депутат в то же время не исключает, что ГД может воздержаться от принятия заявления, этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета Госдумы во вторник.

По мнению Слуцкого, сейчас РФ будет каким-то образом принимать участие в расследовании отравления в Солсбери. Он отметил, что Госдума могла бы принять заявление в начале обострения отношений РФ и Великобритании, но в работе нижней палаты парламента был перерыв.

"Сейчас, это моя позиция, может быть, немного рановато. Мы сейчас обсудим на совете (Госдумы — ред.), может быть, воздержимся. Если принимать, то завтра, в пятницу это как-то совсем будет странно, а завтра опять же повестка будет забита выборами президента, политическими высказываниями лидеров фракций", — отметил политик.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.