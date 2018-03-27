В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости . В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию властей Украины по строительству Керченского моста в Крым

"С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", — заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян , которого цитирует информагентство УНН.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.