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В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым
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В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию властей Украины по строительству Керченского моста в Крым.
"С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", — заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого цитирует информагентство УНН.
Территория, называемая в настоящее время Кубанью, охватывает российский Краснодарский край и часть Ставрополья, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, часть Ростовской области РФ.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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