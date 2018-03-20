Кац: У Навального истерика

Представитель оппозиционной партии «Яблоко» Максим Кац прокомментировал в Twitter выпады блогера Алексея Навального в сторону Ксении Собчак , которая ранее выдвигалась на пост президента России.

«У Навального и его ярых сторонников после выборов началась какая-то прям истерика. Самая адская ее часть — это срач с Собчак, конечно. Чего это они, как думаете?», — написал Кац.

В комментариях пользователи привели несколько мнений:

«Навальному заблокировали возможность бороться с Путиным, и он решил бороться за свою аудиторию, чтобы она не ушла к другим лидерам. Вся история с бойкотом против Собчак и Явлинского направлена. Алексей мне напоминает сейчас хулигана, который кидается камнями по соседским домам, а ему все боятся дать сдачи. Может быть стоит уже Навальному давать сдачи, а не робко пытаться не ссорится. Хулиган он на то и хулиган чтобы ссориться», — считает, в частности, Александр Блинов

«Увидели, что забастовка провалилась и электоральной базы больше нет», — пишет Ольга.

Поводом для истерики Навального стал эфир 18 марта «Навальный Live», в котором он обвинил Собчак в том, что ей дали денег для того, чтобы она выставила свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом она якобы говорила ему что перед выдвижением в президенты Собчак.

После обвинений в эфире Ксения Собчак сделала публикацию в соцсетях, объяснив свою позицию:

«Я пришла потому что пытаюсь говорить и с Путиным, и с Навальным, и со всеми, с кем можно попытаться договариваться. Но вместо разговора о будущем меня ждало то, что вы видели… обсуждение икры и «Дома 2». И потом долгий разговор за моей спиной в лучших традициях Первого канала. И такое же передергивание, как заменить фразу «спонсоры мне предложили деньги НА выборы» фразой «предложили ЗА выборы». Но даже после этой подлости я продолжаю утверждать, что у нас нет другого пути кроме того, чтобы оставить все разногласия и двигаться вперед», — заявила она на своей странице в Facebook.

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